Vermummte attackieren Polizei in Leipzig-Connewitz

In Leipzig-Connewitz hat eine Gruppe Vermummter nach einer Demonstration in der Nacht zum Sonntag Polizisten angegriffen. Gegen mehrere Personen werde wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch und versuchter Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit. Eine Person wurde vorläufig festgenommen.

Die Gruppe hatte zunächst am späten Abend Einsatzkräfte und Polizeiautos mit Steinen und Flaschen beworfen und beschädigt. Beamte wurden laut Polizei nicht verletzt. Einen zweiten Angriff hatte es den Angaben zufolge in der Nacht gegeben. Die Polizei war wegen einer Demonstration in Leipzig Connewitz. Diese war vor dem ersten Angriff zu Ende gegangen. Die Polizei sucht Zeugen.