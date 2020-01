Traurige Nachricht für "IaF"-Fans: Anja Nejarri, die seit fünf Jahren bei "In aller Freundschaft" die Rolle der "Dr. Lea Peters" verkörperte, will sich mehr ihrer Familie widmen und verabschiedet sich aus der Serie. "Der Abschied fällt mir nicht leicht", erklärt Anja Nejarri. "Ich habe fünf wundervolle Jahre bei 'In aller Freundschaft' erlebt, durfte eine spannende Figur spielen mit vielen verschiedenen Facetten. Und diese habe ich wirklich sehr, sehr gern verkörpert. Als Schauspielerin ist es jedoch nicht immer einfach, Privates und Berufliches zu vereinbaren."