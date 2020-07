Eine in Leipzig geplante Corona-Massenstudie stößt auf großes Interesse. Bis Dienstagmorgen registrierten sich auf der Internetseite des Projektes "Restart 19" schon fast 900 Menschen für eine Teilnahme. Das sächsische Sozialministerium hatte vergangenen Freitag bekanntgegeben, dass Ende August in der Arena Leipzig eine Großveranstaltung mit 4.000 Besuchern simuliert werden soll. Hierbei wird der Sänger Tim Bendzko die Studienteilnehmer im Alter zwischen 18 und 50 Jahren mit seinen Songs unterhalten.

Dabei wollen Uni-Wissenschaftler aus Halle in verschiedenen Szenarien das Corona-Ansteckungsrisiko untersuchen, das von so großen Sport- und Musikevents in Veranstaltungshallen ausgeht. Auch die An- und Abreise der Teilnehmer per Straßenbahn wird mit einem Sonderverkehr simuliert.