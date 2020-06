Im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher haben Unbekannte in der Nacht zu Montag einen Anschlag auf ein italienisches Lokal verübt. Wie das Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte, wurden Fensterscheiben zerstört, ein geparktes Autos beschädigt sowie im Umfeld mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Außerdem sollen die Vermummten Pyrotechnik gezündet und Symbole und Parolen an die Hauswand gesprüht haben.



Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund. Die "SoKo LinX" des LKA hat die Ermittlungen übernommen. Woraus genau die Behörde auf Linksextremismus schließt, ließ sie offen.