Bei der Staatsanwaltschaft in Leipzig gibt es ab Montag eine Ansprechstelle für LSBTTIQ*. Staatsanwältin Mareen Klenke soll als Ansprechperson für Menschen zur Verfügung stehen, die wegen ihrer sexuellen Identität angegriffen wurden. Die Stelle ist die erste dieser Art bei einer Staatsanwaltschaft in Sachsen. Bisher gab es eine zentrale Ansprechstelle für LSBTTIQ* (Link) bei der sächsischen Landespolizei.

Wo kann ich mich als Opfer von Hasskriminalität hinwenden? Betroffene sowie Zeuginnen und Zeugen vorurteilsmotivierter Hasskriminalität gegen LSBTTIQ* können sich telefonisch unter der Nummer 0341 2136 183 oder per E-Mail unter der Adresse gemeinsam-gegen-hass@stal.justiz.sachsen.de direkt und persönlich an die Ansprechperson der Staatsanwaltschaft Leipzig wenden.

Auch die Anzeigebereitschaft in Sachsen ist laut einer Studie der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen e.V. sehr gering. Von 267 Betroffenen zeigten nur 30 Personen einen oder mehrere Fälle an. Nur 72 der 1.672 Taten sind demnach bei der Polizei bekannt. Das sind 4,3 Prozent. Nur wenn sich Betroffene sowie Zeuginnen und Zeugen an die Polizei oder Staatsanwaltschaft wenden, können Straftaten aufgeklärt werden, so Klenke. Gegenwärtig gebe es bei der Staatsanwaltschaft in Leipzig nur wenige Fälle.