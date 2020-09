Am Sonntag wird Dennis Russell Davies erstmals als neuer Chefdirigent des MDR-Sinfonieorchesters zu erleben sein. Zum Amtsantritt gibt er bei den MDR-Ensembles im Leipziger Gewandhaus den Takt an. Auf dem Programm stehen dabei Werke von Bruckner, Pärt, Mozart, Chen Yi und Cage/Harrison.



Die Konzerte um 17 Uhr und 20 Uhr eröffnen zugleich die MDR-Konzertreihen "Zauber der Musik" und "Reihe Eins".



Ab 20 Uhr überträgt der MDR live per Videostream aus dem Konzertsaal.