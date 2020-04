Das Anwohnerparken im Waldstraßenviertel in Leipzig ist rechtmäßig. Das hat das Verwaltungsgericht Leipzig entschieden. Damit sind zwei Anträge vom Tisch, in denen die Antragsteller gegen das kommunale Parken vorgehen wollten. Ein Antrag stammte von einem Antragsteller, der nicht in dem Viertel wohnt, ein weiterer von einem Inhaber einer Steuerberaterkanzlei mit 23 Mitarbeitern im Waldstraßenviertel. Beide hatten darauf bestanden, dass die von der Stadt festgelegten Bewohnerparkzonen E und F rechtswidrig seien. Die Interessen von Besuchern und Freiberuflern seien nicht ausreichend berücksichtigt worden, meinten sie und fanden außerdem, es gebe genügend Anwohnerparkplätze.