Auf einem Feld bei Hopfgarten in der Nähe von Frohburg ist es am Dienstag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verunglückte kurz nach 13 Uhr ein 60-Jähriger. Sein Lkw war beim Abladen umgekippt, worauf der Mann in seinem Fahrerhaus eingeklemmt wurde.