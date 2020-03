Das Krankenhaus im sachsen-anhaltischen Zerbst ist für neue Patienten und Besucher gesperrt. Grund dafür ist, dass in der Einrichtung ein Arzt aus Sachsen arbeitet, der positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde, wie der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Sonntag mitteilte. Weil der Mann nicht in Sachsen-Anhalt getestet wurde, zählt der Fall statistisch nicht zu Sachsen-Anhalt. Es ist bisher das einzige Bundesland, in dem es noch keine Coronavirusfälle gibt.