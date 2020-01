Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Auch sächsische Mediziner erachten Mundschutzmasken derzeit für nicht sinnvoll. Prof. Dr. Christoph Lübbert von der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg Leipzig erklärte MDR SACHSEN bereits am Montag, dass die Masken zwar vernünftige Schutzmaßnahmen seien, aber in Deutschland derzeit wenig Sinn hätten. "Das sind momentan die Sorgen der Menschen in China", gab er zu bedenken. Im Falle eines Ausbruchs könne der Mundschutz das Infektionsrisiko jedoch erheblich senken, fügt Virologe Uwe Liebert vom Universitätsklinikum Leipzig hinzu. Er müsse jedoch nach einigen Stunden gewechselt werden. Auch einmal mehr Hände waschen sowie nicht in die Handflächen, sondern in die Armbeuge husten, könne helfen.