Der Fall des kleinen John aus Sebnitz brachte das Thema in die Medien: Ein Gendefekt bedroht das Leben des acht Monate alten Babys. Die Spinale Muskelathropie (SMA) ist die häufigste genetisch bedingte Todesursache bei kleinen Kindern. Rund 5.000 Fälle der Erbkrankheit gibt es in Deutschland. Rund zwei Millionen Menschen tragen den Auslöser in den Genen. Die Erkrankung führt zum rapiden Abbau der Muskelmasse. Im schlimmsten Fall versagt auch der Herzmuskel. In Deutschland gibt es für SMA keine Behandlungsmöglichkeit. Mit Hilfe einer Spendenaktion und dem Einsatz der Krankenkasse konnte Johns Familie ein Medikament aus den Vereinigten Staaten importieren, das seine Überlebenschancen deutlich erhöht.