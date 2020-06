Nach einer Demonstration in Leipzig hat es am Montagabend am Connewitzer Kreuz Ausschreitungen gegeben. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist dabei ein Einsatzfahrzeug der Polizei beschädigt worden. Zudem sollen Unbekannte Flaschen und Steine in Richtung von Polizisten geworfen und Bauzäune umgekippt haben. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm die Personalien einer Tatverdächtigen auf. Im Einsatz war auch ein Polizeihubschrauber.