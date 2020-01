Die beiden anderen Beamten wurden demnach ebenfalls verletzt und mussten ärztlich behandelt werden.

Zwölf Menschen wurden in der Silvesternacht festgenommen. Acht von ihnen wurden inzwischen wieder entlassen. Gegen vier Männer wurde Haftbefehl erlassen, bei einem der Verdächtigen wurde ein beschleunigtes Verfahren beantragt.

Drei der Inhaftierten wird von der Staatsanwaltschaft tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, versuchte und vollendete Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Dem vierten Mann wird tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen. Gegen die acht vorläufig Festgenommenen wird laut Landeskriminalamt Sachsen weiter ermittelt. Die Ermittler suchen Zeugen zu den Vorfällen. Die Soko LinX des LKA ermittelt nun unter anderem wegen versuchten Mordes gegen Unbekannt.

Leipzigs Polizeipräsident Thorsten Schultze zufolge ist bei dem Angriff auf den bewusstlosen Polizisten der Tod des 38-Jährigen billigend in Kauf genommen worden. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Tat niedere Beweggründe. Der Mann sei attackiert worden, weil er Polizist ist.

Den Beamten wird unter anderem vorgeworfen, in ihren Medieninformationen nicht die Wahrheit geschrieben oder zumindest übertrieben zu haben.



So hatte der Zustand des schwer verletzten Polizisten für Irritation gesorgt. Die Leipziger Polizei hatte am Neujahrsmorgen berichtet, dass der 38-Jährige notoperiert werden musste. Die Tageszeitung "taz" berichtete am Donnerstagabend unter Verweis auf Krankenhauskreise, dass man sich in der Leipziger Uniklinik "verwundert über die Polizeimeldung über eine 'Notoperation' geäußert" habe. Es habe einen Eingriff an der Ohrmuschel des Beamten unter lokaler Betäubung gegeben. Lebensgefahr oder drohender Gehörverlust hätten nicht bestanden. Die Polizei hat inzwischen zugegeben, dass die erste Mitteilung fälschlicherweise den Eindruck erweckt hatte, der Kollege sei lebensbedrohlich verletzt worden.

Medienberichten zufolge soll der 38-Jährige beim Abtransport seinen Helm auf dem Kopf gehabt haben. Die Polizei spricht weiterhin davon, dass mindestens einem Beamten beim Angriff der Helm vom Kopf gerissen wurde. Sachsens Polizeipräsident Horst Kretzschmar sagte dazu am Freitag: "Die Polizei wird nie Falschinformationen verbreiten."

Gab es taktische Fehler bei der Polizei?

Bereits am Neujahrstag hatte die Leipziger SPD-Politikerin Irena Rudolph-Kokot die Einsatztaktik der Leipziger Polizisten kritisiert. In einer Erklärung des Aktionsnetzwerks "Leipzig nimmt Platz" sprach sie unter anderem von einer "eskalierenden Einsatztaktik zu Silvester". Ähnlich äußerte sich auch Linken-Politikerin Juliane Nagel. Sie wünsche sich, "dass die Polizei ihre Einsatzstrategie in Bezug auf die Silvesternacht in Connewitz überdenkt und beginnt dem Stadtteil und seiner heterogene Bewohner*innenschaft normal zu behandeln."



Sachsens Polizeipräsident Kretzschmar wies die Darstellung am Freitag zurück: "Nicht die Polizei hat provoziert. Bevor die Lage eskaliert ist, waren Polizeibeamte unbehelmt in diesem Einsatzgebiet unterwegs. Aber wenn Sie mit Feuerwerkskörpern, Steinen und Flaschen beworfen werden, möchte ich den Menschen sehen, der sich nicht selbst schützt."