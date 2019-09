Im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig werden ab Donnerstag Objekte und Erinnerungen von Leipzigern aus dem Herbst 1989 präsentiert. Viele Bürger hätten Andenken ins Museum gebracht, die alle mit einer persönlichen Geschichte verbunden seien, sagte Museumschef Anselm Hartinger. Da gebe es Dokumente, Plakate, Tagebücher oder Handschuhe, die sich jemand extra in schwarz-rot-gold von der Mutter für die Demos habe häkeln lassen. Besonders erstaunt habe ihn die Mitschrift eines Parteilehrjahrs der Blockpartei LDPD aus der Zeit vor dem 9. Oktober, so Hartinger: "Dort wurde offenbar bereits ganz offen darüber geredet, dass die DDR wirtschaftlich am Ende ist, dass die Umweltzerstörung ein unerträgliches Ausmaß erreicht hat. Und dass auch im Herzen der Macht, oder der Institutionen, die Erkenntnis angekommen war, dass es so nicht weitergeht und das System auf einen Zusammenbruch zusteuert." Das habe er nicht erwartet.