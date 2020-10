In einer Spezialausstellung zeigt das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig seit Dienstag Kuriositäten aus verschiedenen Depots, darunter den Nachttopf von Napoleon, den Jagdrock Kaiser Wilhelms II. oder einen Küchenstuhl von Walter Ulbricht. Wie das Museum mitteilte, wurden diese Stücke zum Teil seit Jahrzehnten nicht ausgestellt, weil sie nie in die gerade anstehenden Ausstellungsprojekte gepasst haben. Nun wurden die Stücke entstaubt und mittels sozialgeschichtlicher und stadthistorischer Erzählungen den Besucherinnen und Besuchern in einer kurzweiligen Ausstellung zugänglich gemacht.

Direktor Hartinger (links stehend) eröffnet die Ausstellung zu den historischen Kuriositäten aus Museumsdepots. Bildrechte: Katja Etzold/Stadtgeschichtliches Museum Leipzig