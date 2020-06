Der Freistaat Sachsen zeigt in Leipzig neu erworbene Kunstwerke. Wie die Kulturstiftung Sachsen mitteilte, sind seit Sonnabend in der Halle 14 auf dem Gelände der Baumwollspinnerei insgesamt 32 Werke von 30 regionalen Künstlern in der Ausstellung "WIN WIN" zu sehen. Sie seien in letzter Zeit für rund 165.000 Euro angekauft worden, um das Engagement der Kreativen zu würdigen und zu unterstützen. Mit der Ausstellung sollen die Werke bekannter gemacht werden.