Eine neue Ausstellung im Museum der bildenden Künste in Leipzig rückt das Thema Müll und den verschwenderischen Umgang mit Ressourcen in den Mittelpunkt. In einer Vielzahl von Installationen, Videos, Zeichnunge und Virtual-Reality-Arbeiten geht es um Verschmutzung des Wassers, Recycling und vieles mehr. Mit dabei sind Arbeiten von Raul Walch, Wolf von Kries, Swaantje Güntzel, Michel de Broin, Alexander Oelofse, Tita Salina und Irwan Ahmett.