In Leipzig werden sachsenweit die meisten Autos angezündet. Das ergab eine Anfrage von MDR in den drei größten Städten des Freistaates. So hat die Leipziger Polizei in den vergangenen zwei Jahren 142 brennende Autos registriert. In Chemnitz waren es im gleichen Zeitraum 61, in Dresden 46. Die Leipziger Polizeidirektion rechnet in Zukunft mit steigenden Fallzahlen. Sprecher Bertram sagte, wenn man bedenke, dass die Stadt weiter wachse und der Verkehr zunehme, gehe man von einem leichten Anstieg aus.