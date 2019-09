In Leipzig sind in der Nacht zum Montag ein Auto und ein Moped angezündet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Wagen durch die Flammen erheblich beschädigt, am Moped entstand Totalschaden. Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist bislang unklar. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus.