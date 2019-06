Auf dem Autobahnzubringer S45 an der A14-Abfahrt Klinga hat es am Freitag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein aus Klinga kommendes Auto gegen 8:35 Uhr nach links auf die A14 Richtung Leipzig abbiegen. Dabei kollidierte es jedoch mit einem Pkw aus der Gegenrichtung. Der Zusammenprall war so heftig, dass sich beide Fahrzeuge drehten. Die 41 und 38 Jahre alten Fahrerinnen der Pkw wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.