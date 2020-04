Auf der Autobahn 14 hat am Dienstag ein Auto gebrannt.Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, musste die Strecke in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Grimma und Klinga ab 12:30 Uhr voll gesperrt werden. Wegen heftiger Windböen stand das Fahrzeug rasch komplett in Flammen. Die schwarze Rauchsäule war weit sichtbar. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.