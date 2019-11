In Leipzig beginnen am Freitag in der Neuen Messe die Azubi- und Studientage. Bereits zum 18. Mal wollen die Veranstalter Schülern bei der Berufswahl helfen. Sie bieten zwei Tage lang eine Art Pfad durch den Dschungel der Angebote an. 80 Aussteller präsentieren sich in der Messehalle 4. Der Eintritt ist frei.