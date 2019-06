Bachfest ist in Leipzig gestartet

In Leipzig ist am Freitag das Bachfest gestartet. Das internationale Musikfestival steht in diesem Jahr unter dem Motto "Hof-Compositeur Bach". Über 150 Veranstaltungen widmen sich bis zum 23. Juni der "höfischen" Seite in Bachs Oeuvre. Einen Höhepunkt als Einstieg in das Festivalprogramm bieten die kostenfreien Open-Air-Konzerte am Eröffnungswochenende auf der BachStage auf dem Markt, unter anderem mit dem Uri Caine Ensemble und Michael Wollny. Das Bachfest Leipzig begrüßt jährlich Gäste aus über 40 Nationen und gehört zu den wichtigsten Klassikfestivals der Welt. "Wir erwarten über 70.000 Besucher aus fast 40 Nationen und freuen uns, dass die Stadt Leipzig wieder so gut gebucht ist", sagte Andreas Schmidt von der Leipziger Tourismus und Marketing GmbH.