Das Fest für den weltberühmten Thomaskantor und Komponisten Johann Sebastian Bach ist in Leipzig zu Ende gegangen. Es wurden auch seine Wurzeln in Eisenach (wo ihn dieses Denkmal zeigt) gewürdigt. Bildrechte: MDR/Heidje Beutel

In den zurückliegenden zehn Tagen haben 73.000 Besucher aus 44 Ländern das Bachfest in Leipzig besucht. Damit sei das Festival so international wie nie zuvor gewesen, teilte das Bach-Archiv mit. Den Besucherrekord aus dem Vorjahr erreichte das Bachfest in diesem Jahr nicht. 2018 waren rund 80.000 Bach-Begeisterte nach Leipzig gekommen. i