In Bad Lausick ist ein elf Jahre alter Junge ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN bestätigte, ist das Kind in den Schacht eines Silos einer alten Mühle gestürzt. Der Junge war am Freitag gegen 16 Uhr als vermisst gemeldet worden. Zuletzt wurde er an einem Supermarkt gesehen. Am Sonnabend konnte er nur noch tot geborgen werden. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht. Spezialkräfte der Feuerwehr Leipzig sowie die örtliche Feuerwehr waren im Einsatz. Auch ein Kriseninterventionsteam wurde zur Unglücksstelle gerufen, um Angehörige und Freunde der Familie seelsorgerisch zu betreuen.