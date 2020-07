Nach einem Badeunfall am Kulkwitzer See bei Leipzig ist am Sonntag ein Mann gestorben. Die Polizei teilte mit, der 29-Jährige sei leblos am Nordstrand aus dem Wasser gezogen worden. Alarmierte Rettungskräfte hätten den Verunglückten zunächst wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist er trotz aller Bemühungen der Retter gestorben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Nach mehreren tödlichen Badeunfällen im vergangenen Jahr an Seen rund um Leipzig hatte die Stadt im September angekündigt, die Sicherheitsmaßnahmen zu prüfen. In diesem Jahr sind ebenfalls schon mehrere Menschen beim Baden in sächsischen Gewässern ums Leben gekommen.