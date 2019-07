Nach einem Badeunfall mit zwei Mädchen im Markkleeberger See bei Leipzig ist eine der Jugendlichen im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Den Angaben zufolge waren am Sonntag drei Mädchen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren in den See gegangen, obwohl sie nicht gut schwimmen konnten. Deshalb bekamen sie im tiefen Wasser Probleme.