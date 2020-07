Das Naturerlebnisbad Großenhain und das Natursportbad Bad Düben sind mit dem "Public Value Award für das öffentliche Bad 2020" ausgezeichnet worden. Das Großenhainer Bad belegte den zweiten und das Bad Dübener Freibad den dritten Platz in der Kategorie Freibad, teilte die Deutsche Gesellschaft für das Badwesen mit. Insgesamt wurden sechs Bäder ausgezeichnet. Die beiden sächsischen Preisträger mussten sich in ihrer Kategorie nur dem Frei- und Seebad Fischbach in Friedrichshafen geschlagen geben.