Baumfällungen in Leipzig Die Zahl der Baumfällungen in Leipzig bezieht sich auf Parks, Straßen oder Friedhöfe. Gefällte Bäume im Stadtwald sind bei den Berechnungen nicht inbegriffen. Insgesamt seien hier mehrere tausend Bäume abgestorben. Amt für Stadtgrün, Leipzig

Und auch jetzt ist keine Entspannung in Sicht. "Dieses Frühjahr ist wieder viel zu trocken. In Leipzig sind schon seit mehr als sechs Wochen keine nennenswerten Niederschläge gefallen. Die Anzahl toter Bäume, die bei den fortlaufenden Baumkontrollen durch das Fachpersonal des Amtes für Stadtgrün und Gewässer festgestellt werden, steigt deshalb ständig weiter an", hieß es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.