In Leipzig ist in der Nacht zum Donnerstag ein Bagger angezündet worden. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 30.000 Euro geschätzt. Auf dem linksautonomen Internetportal "indymedia.org" hat sich die Antifa zu dem Anschlag im Stadtteil Sellerhausen bekannt. Sie fordert die Freilassung einer Linksextremistin, die wegen eines Überfalls auf eine Gaststätte in Eisenach seit zwei Wochen in Untersuchungshaft sitzt. In dem Schreiben wird zudem argumentiert, dass Gefängnisse durch Baufirmen gebaut würden und sich daher der Anschlag auf die Baustelle und den Bagger ableite. Die "Soko LinX" des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.