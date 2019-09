Die Städte Zwenkau und Groitzsch wollen eine Anbindung an das mitteldeutsche S-Bahn-Netz. In den 50er Jahren seien die Städte bergbaubedingt vom Bahnanschluss nach Leipzig getrennt worden. Durch das Strukturstärkungsgesetz der Kohleregionen wolle man das ändern und dieses Ziel auch so schnell wie möglich erreichen, sagte Zwenkaus Bürgermeister Holger Schulz.