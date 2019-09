Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes mitteilte, ist "das Schlimmste noch nicht überstanden". Derzeit zieht Sturmtief "Mortimer" über die Nordhälfte Deutschlands. Im Tagesverlauf verlagert sich das Sturmtief laut Deutschem Wetterdienst in Richtung Osten. Am Nachmittag ist mit schauerartigen Regenfällen und Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen.

Mehrere Äste haben am Montagmorgen die Straßenbahn-Linie 5 zum Stillstand gebracht. Bildrechte: Harry Härtel

In Chemnitz kam es am Morgen zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr. In der Adelsbergstraße fiel eine Birke auf die Oberleitung und Gleisanlagen. Es kam zu Fahrausfällen der Linie 5. Die Feuerwehr musste Äste beseitigen. Auch Bundesweit müssen Fahrgäste mit Störungen rechnen. In Leipzig kam es gegen 9 Uhr zu einer Signalstörung, die jedoch mittlerweile behoben wurde, so eine Unternehmenssprecherin. Außerdem seien die Strecken Hamburg-Berlin und Hannover-Berlin betroffen. Hier wurde der Fernverkehr zunächst komplett eingestellt. Mittlerweile sind die Strecken wieder freigegeben. Züge, die aus Richtung Norddeich via Bremen und Hannover nach Leipzig verkehren, werden weiter umgeleitet.