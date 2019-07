In Eilenburg gehen die Arbeiten an der Hochwasserschutz-Baustelle in der Schloßaue weiter. Zwei Monate lang wurde pausiert, um auf Brutvögel Rücksicht zu nehmen. In dem Abschnitt ist der existierende Hochwasserschutz derzeit zu niedrig und soll nun um einen halben Meter erhöht werden.