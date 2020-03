In Leipzig-Connewitz wird die Bornaische Straße vom Wiedebachplatz bis zur Ecksteinstraße auf einer Länge von rund 500 Metern umfassend saniert. Ab Freitag kann hier deshalb die Straßenbahn nicht mehr durchfahren. In den nächsten Monaten werde vor allem an den Fahrbahnen und den Gleisanlagen gearbeitet sowie die Wasser- und Abwasserkanälen modernisiert, teilte LVB-Sprecher Marc Backhaus mit.