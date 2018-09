Einschränkungen im Bahnverkehr in Leipzig

Ab kommenden Mittwoch kommt es im Bahnverkehr am Leipziger Hauptbahnhof zu erheblichen Einschränkungen. Grund dafür sind laut Bahn Arbeiten an dem elektronischen Stellwerk der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke München-Berlin. Dort soll bis Sonntag eine neue Steuerungssoftware eingespielt und die im vergangenen Jahr neu errichtete Bahntechnik geprüft, abgenommen und für die Inbetriebnahme zum Fahrplanwechsel im Dezember vorbereitet werden. Dafür muss der neue S-Bahn-Haltepunkt Essener Straße an das Bahnnetz angeschlossen werden.