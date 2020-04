Im Leipziger Stadtteil Plagwitz ist am Dienstagvormittag ein Baum auf einen geparkten Transporter gestürzt. Außerdem wurden zwei weitere Autos und ein Metallzaun beschädigt. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, ist der Baum gegen 10:15 Uhr aus noch unbekannter Ursache auf die Straße und den angrenzenden Gehweg gefallen. Geschehen ist das entgegen den Angaben der Feuerwehr in der Alten Straße in Leipzig. Die Feuerwehr ist nun dafür zuständig, den Baum zu zerteilen und abzutragen. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Verletzt wurde niemand.