In Leipzig ist am Mittwochabend erneut eine Baumaschine in Flammen aufgegangen. Nach Polizeiangaben bemerkten Anwohner den brennenden Kettenbagger an einer Baustelle der Deutschen Bahn und riefen die Feuerwehr. Die Maschine wurde komplett zerstört. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.