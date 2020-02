Die Stadt Leipzig hat sich zum einstweiligen Baustopp am Hotel Astoria geäußert. In einer Mitteilung aus dem Rathaus hieß es, man habe den Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) Bautzen zur Kenntnis genommen. Aktuell liege am Amt für Bauordnung und Denkmalpflege bereits ein Änderungsbauantrag des Bauherren vor. Dieser setze sich unter anderem mit den beanstandeten Themen, wie der Lärmimmissionen, der Gästeanzahl und dem Lieferverkehr, auseinander. Die Prüfung dauere noch an.