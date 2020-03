RB Leipzig hat im Spiel gegen Bayer Leverkusen nur ein Unentschieden erreicht. In der Halbzeit hatte es 1:1 gestanden. Für RB Leipzig hatte Patrik Schick in der 32. Minute getroffen, nachdem kurz vorher Leon Bailey Bayer Leverkusen in Führung gebracht hatte. RB Leipzig liegt in der Tabelle damit drei Punkte hinter Tabellenführer München.