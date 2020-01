Rund 3.000 Anwohner und Gewerbetreibende der Leipziger Eisenbahnstraße sollen ab Frühjahr zur Waffenverbotszone befragt werden. Das hat die Hochschule der Sächsischen Polizei am Dienstag mitgeteilt. Sie kommt damit einem Beschluss des Leipziger Stadtrates nach. Er hatte am 7. November des vergangenen Jahres auf Antrag der Linken beschlossen, mehr Gruppen in die Bewertung der Waffenverbotszone einzubeziehen als ursprünglich geplant. Ursprünglich sollten an dem Evaluierungsprozess nur das Ordnungsdezernat und die Fachhochschule der Polizei beteiligt werden.