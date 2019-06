Bahnreisende müssen sich ab heute auf Behinderungen einstellen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sind Bauarbeiten am Hauptbahnhof in Halle der Grund. Diese dauern bis zum Sonnabend. Zudem wird am Wochenende der Bahnknoten Erfurt komplett gesperrt. Dadurch gibt es auch in Sachsen Änderungen im Fern- und Regionalverkehr. So werden Züge von Leipzig in Richtung München über Jena umgeleitet. Die S-Bahnen zwischen Leipzig und Halle fahren verspätet. Alle Fahrplanänderungen sind auf der Internetseite der Bahn abrufbar.