In Leipzig gibt es aktuell massive Behinderungen im S-Bahn-Netz. Grund ist ein Notarzteinsatz im Gleis am Haltepunkt Leuschner-Platz. Betroffen sind die Linien S 1 bis S 6. Es kommt zu Verspätungen, Umleitungen und Zugausfällen. Die Haltestelle Wilhelm-Leuschner-Platz wird derzeit nicht bedient. Der City-Tunnel wurde vorübergehend gesperrt. Der Zugverkehr wird eingleisig an der Einsatzstelle vorbeigeführt.