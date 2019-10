Der Nivea-Hersteller Beiersdorf aus Hamburg baut ein Werk in Leipzig. Das gab die Stadt bekannt. Zunächst sollen 200 Mitarbeiter eingestellt werden. Produktionsstart soll 2022 sein. Ende Oktober entscheidet der Leipziger Stadtrat über den Verkauf der Gewerbeflächen am geplanten Standort Seehausen.



Das weltweit aktive Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg will demnach auf einer 28 Hektar großen Fläche im Industriegebiet Seehausen II im Norden der Messestadt eine hochmoderne Anlage mit eigener Abwasseraufbereitungs- und Photovoltaik-Anlage errichten. Der Stadtrat will auf seiner nächsten Sitzung am 30. Oktober über den Verkauf städtischer Gewerbeflächen entscheiden.



Beiersdorf ist mit der Manufacturing Waldheim GmbH bereits in Sachsen aktiv und produziert Produkte der Marken Nivea, Eucerin und Florena.