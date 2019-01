Politisches Motiv Brandsätze auf BGH Leipzig: Bekennerschreiben aufgetaucht

In der Silvesternacht haben Unbekannte das Gebäude der Außenstelle des Bundesgerichthofes in Leipzig angegriffen. Nun ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht, in dem sich eine autonome Gruppe zu dem Anschlag bekennt.