Zu der am Wochenende verübten Farbattacke gegen die Polizeiaußenstelle in Leipzig-Connewitz ist ein anonymes Bekennerschreiben aufgetaucht. Wie das Landeskriminalamt auf Anfrage von MDR SACHSEN am Mittwoch mitteilte, bekennen sich die Autoren des Schreibens zu der Tat von Freitagnacht. Dabei hatten laut Polizei zwei Dutzend Unbekannte Behälter mit einer schwarzen Substanz an die Fassade der Wiedebachpassage geworfen.