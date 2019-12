In dem auf Deutsch und Englisch veröffentlichten Text ist von einem "Akt der Solidarität" mit Connewitz die Rede. Der Leipziger Stadtteil werde seit einigen Wochen von der Polizei belagert. Die unbekannten Autoren nehmen Bezug auf das Hausbesetzerviertel Exarchia in der griechischen Hauptstadt Athen, wo es seit Jahren Zusammenstöße von Linksautonomen mit der Polizei gibt. Man tue es Athen gleich und schlage an einem weniger überwachten Ort zu, heißt es in dem Schreiben. Das Landesamt für Steuern und Finanzen in Leipzig sei "die juristische Basis für Zwangsmaßnahmen und Gerichtsvollzüge", begründeten sie die Wahl ihres Anschlagszieles.