Im Internet ist ein anonymes Schreiben zu den Vorfällen in der Leipziger Silvesternacht aufgetaucht. Darin ist von zunehmender Polizeigewalt, Repressalien und Schikanen seitens der Polizei im linksgeprägten Stadtteil die Rede. Die Verfasser werfen der Leipziger Polizei unter dem neuen Polizeipräsidenten Torsten Schultze vor, in den vergangenen Monaten den Druck auf das Viertel erhöht zu haben. Am Silvestertag sei schon zuvor der "Ausnahmezustand beschworen" worden - mit Aushängen, massiver Polizeipräsenz und "Helikopterlärm". In Richtung Polizei heißt es auf der Internetplattform "Indymedia": "Wir lehnen den Dialog mit ihnen ab, solange sie ihre Uniformen tragen und ein System der Ungerechtigkeit mit Brutalität verteidigen."



Der Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen, Tom Bernhardt, sagte, das Schreiben mit dem Titel "Betrachtungen zur Silvesternacht" fließe in die Ermittlungen ein.