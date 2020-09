Dem Bekennerschreiben zufolge war die Firma am Bau der Justizvollzugsanstalt Zwickau beteiligt "und damit Profiteur vom Knastsystem. Knäste sollen Menschen gefügig machen, die gesellschaftliche Ordnung aufrecht erhalten (sic!) und widerständige Momente unterdrücken." Außerdem prangern die Verfasser die Inhaftierung zweier Tatverdächtiger an. Diese sollen an Brandanschlägen im November 2019 in Rodewisch und Bautzen beteiligt gewesen sein.