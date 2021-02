Nach einem Brandanschlag auf Bundeswehrfahrzeuge in Leipzig haben die Ermittler eine Belohnung von 80.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat aus der Silvesternacht führen. Bei dem Brand am Abend des 31. Dezembers 2020 waren elf Fahrzeuge der Bundeswehr in Mitleidenschaft gezogen worden, wie das sächsische Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilte. Der Brandanschlag wurde demnach "auf bisher unbekannte Art und Weise" begangen.