Die Uni Halle führt die Studie durch. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Bisher haben sich erst relativ wenig Freiwillige gefunden. Kaum die Hälfte der 4.200 Plätze für die ganztägige Studie am 22. August sind vergeben. Rein rechnerisch sei das Experiment auch mit weniger Beteiligten möglich, erklärte Studienleiter Stefan Moritz. "Es findet also in jedem Fall statt." Trotzdem wolle man an die 4.000-Marke ran.



Hauptziel der Forscher ist es, ein mathematisches Modell zu entwickeln, mit dem das Risiko eines Corona-Ausbruchs nach Großveranstaltungen in Hallen berechnet werden kann. Für die Studie müssen alle Teilnehmer negativ auf Corona getestet sein. Alle Beteiligten bekämen nach ihrer Anmeldung einen Test zugeschickt und sollten ihn möglichst bei einer Sammelstelle abgeben, sagte eine Sprecherin der Uni-Klinik. Das Testergebnis werde per Mail versandt und müsse am 22. August mitgebracht werden. Die Forscher stellen FFP2-Masken, die während des gesamten Experiments getragen werden müssen.